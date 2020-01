Calciomercato Roma, Villar a un passo: il Valencia ha deciso di non pareggiare l’offerta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si avvicina il secondo acquisto per questo mercato di gennaio targato Petrachi: dopo Ibanez è a un passo anche Gonzalo Villar, centrocampista 21enne dell’Elche.

Il Valencia, riferisce in questi minuti il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, ha deciso di non pareggiare l’offerta presentata giorni fa dalla Roma di 4 milioni più 1 di bonus.

Il club capitolino ha in mano il sì del giocatore oltre a quello dell’Elche: a questo punto l’acquisto del centrocampista spagnolo sembra davvero a un passo.

Sempre più vicino Gonzalo #Villar: il #Valencia ha deciso di non pareggiare l'offerta della #ASRoma da 4 milioni più 1 di bonus. C'è già il sì dell'#Elche e del giocatore@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 26, 2020

AGGIORNAMENTO ORE 15:10 – Arrivano conferme sull’affare Villar-Roma: l’Elche ha lasciato il centrocampista in tribuna. A inizio settimana è previsto lo sbarco in Italia per firmare coi giallorossi.