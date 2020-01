Ibanez è arrivato a Roma, stasera dovrebbe assistere al derby. Domani le visite mediche (FOTO – VIDEO!)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il primo acquisto del mercato di gennaio della Roma è vicino, e non sarà in attacco. Si tratta di Ibanez, difensore 21enne dell’Atalanta che sta per passare ai giallorossi con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto.

Il centrale brasiliano è atterrato in questi minuti a Fiumicino e oggi dovrebbe essere presente all’Olimpico per assistere al derby della Capitale. Quello che è certo è che domani Ibanez sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto.

Questo il video dell’arrivo del difensore sudamericano a Fiumicino: