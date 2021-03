Calciomercato Roma, Villar nel mirino dell’Atletico Madrid: Simeone lo vuole per sostituire Saul

AS ROMA NEWS – Le belle prestazioni di Gonzalo Villar con la maglia giallorossa e quella della Spagna Under 21 stanno accendendo l’interesse di diversi club europei sul centrocampista della Roma.

In particolar modo, riferisce il portale Calciomercato.com, è l’Atletico Madrid a fare sul serio per il regista 23enne: Simeone lo ha messo in cima alla lista delle sue preferenze dato che in estate potrebbe perdere un centrocampista.

Il Bayern Monaco infatti è sulle tracce di Saul Niguez, e durante il prossimo mercato è pronto a fare un’offerta importante per portarlo in Germania. Con quei soldi l’Atletico pensa di andare all’assalto di Villar.

Fonte: Calciomercato.com