AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 24 marzo 2021:

Ore 11:30 – Giuseppe Riso, agente di Mancini, Cristante e Gollini, durante l’incontro di ieri a Trigoria con Pinto ha anche proposto Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 ex Genoa e dal 2018 al Monaco, falcidiato dagli infortuni e possibile scommessa da affiancare ad un titolare. (Il Tempo)

Ore 10:45 – Tutto tace sul fronte rinnovo di Mkhitaryan. L’armeno e Mino Raiola al momento hanno preso tempo per valutare il da farsi, fino al termine della stagione. Una qualificazione in Champions sarebbe sicuramente un incentivo per firmare. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:30 – L’obiettivo dello Roma è di riportare in gruppo Smalling, Veretout e Mkhitaryan già a partire dalla prossima settimana, quella che porterà al match con il Sassuolo, antipasto di Ajax-Roma. Per i primi due c’è maggiore ottimismo, ancora in bilico la posizione dell’armeno, alle prese con la lesione al polpaccio. (Il Tempo)

Ore 10:00 – Roma Cares per Pasqua farà delle iniziative per stare al fianco dei tifosi. Insieme a Hyundai, la fondazione, metterà a disposizione degli abbonati, che hanno già fissato un appuntamento per il vaccino, un’automobile che li accompagnerà e riporterà a casa. Il tutto dal periodo dal 6 al 20 aprile. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – Rebus Allegri per la panchina, spunta il portoghese Amorim, pallino di Tiago Pinto. E Fonseca potrebbe finire alla Fiorentina… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Il recupero di Zaniolo procede alla grande. Dopo Pasqua il giocatore si unirà alla Primavera di Alberto De Rossi e ricomincerà a giocare con i più giovani: dovrebbe essere in campo contro la Fiorentina il 10 aprile. (Il Tempo)

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…