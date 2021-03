Roma, panchina scoperta: rebus Allegri, spunta Amorim. Fonseca all’angolo: c’è la Fiorentina

AS ROMA NEWS – Effetto domino pronto a fine anno per alcune panchine della Serie A, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). Una reazione a catena che ovviamente coinvolgerà anche e soprattutto la Roma.

Tutto ruota intorno ad Allegri, l’oggetto del desiderio dei giallorossi: la Juventus sembra davvero intenzionata a proseguire con Pirlo (“Resterà al 100%”, le parole di Nedved), e l’Inter non dovrebbe farsi venire strane idee avendo Conte, e così la Roma potrebbe non avere rivali nella corsa al tecnico toscano.

Ma sull’ipotesi Allegri in giallorosso non tutti i quotidiani sono sulla stessa lunghezza d’onda: per Il Messaggero (S. Carina) è molto difficile pesare a questa soluzione, visto il piano di rafforzamento portato avanti dal club basato sui giovani (Reynolds l’esempio) che male si sposa con le richieste del tecnico toscano.

Tiago Pinto, che lotterà fino all’ultimo per trattenere Fonseca, guarda in patria per l’eventuale sostituto: sotto osservazione Conceicao e Amorim. Il primo sta facendo molto bene ed ha anche eliminato al Juventus dalla Champions. Il secondo sembra un predestinato: alla prima panchina al Braga ha vinto la coppa nazionale, alla seconda è andato vicinissimo allo scudetto.

Resta in piedi l’alternativa che porta a Maurizio Sarri, anche perché il Napoli sembra orientato su Juric. E Fonseca? Il tecnico portoghese è sempre più solo dentro Trigoria, racconta oggi Il Tempo (A. Austini). Il futuro dell’allenatore dipenderà dall’Europa League: se dovesse eliminare anche l’Ajax e giocarsela alla pari con lo United potrebbe convincere i Friedkin a restare. Altrimenti il suo destino sarebbe segnato.

Per Fonseca non è affatto escluso comunque un futuro ancora in Italia: il portoghese, scrive Leggo, potrebbe finire alla Fiorentina, che l’anno prossimo vorrà ripartire con un progetto tutto nuovo ed è stuzzicata dal portoghese.

Fonte: Leggo / Il Messaggero / Il Tempo