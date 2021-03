Corsport: “Pinto, così non va. Le sue mosse possono aver allontanato Allegri”

AS ROMA NEWS – “Pinto, così non va“. E’ il duro affondo che parte oggi dalle colonne del Corriere dello Sport in edicola questa mattina in un articolo a firma di Ivan Zazzaroni che sta facendo discutere.

“Ogni giorno risulta più chiaro il progetto a medio-lungo termine al quale accennò Tiago Pinto nel corso della sua presentazione alla Roma“, scrive il giornale sportivo romano. “Prima di tentare di costruire la squadra del futuro prossimo, Pinto ha pensato bene di demolire il poco, o il molto, di buono fatto da Guido Fienga. Ad esempio: ha reso praticamente inutile l’incontro a inizio ottobre a Udine tra Ryan Friedkin e Allegri; e di recente ha negato il rinnovo ad Antonio Mirante, figura rilevante nello spogliatoio. Inevitabile l’incazzatura del gruppo“.

L’affondo su Pinto, uomo al quale sembra essere molto vicino soprattutto Ryan Friedkin, anche lui appassionato di calcio e numeri, prosegue: “Tiago Pinto non ha ancora quarant’anni ed ha in mano i destini di una delle società più importanti in Italia. Gli si deve concedere il diritto di sbagliare, ma non quello di eccedere. In piazze come quelle di Roma il buonsenso, l’umiltà e il rispetto della competenza altrui sono molto più efficaci della presunzione e della voglia di fare”.

Le scelte di Pinto inoltre, racconta il Corriere dello Sport, pare non siano piaciute ai Friedkin perchè alcune mosse rischiano di aver fatto saltare il possibile arrivo di Allegri.

Fonte: Corriere dello Sport