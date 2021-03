I Friedkin già al lavoro sul mercato: sprint per Gollini, piace Mukairu

AS ROMA CALCIOMERCATO – “Friedkin già sul mercato”. Titola così oggi il Corriere della Sera (G. Piacentini), che racconta di una Roma già molto attiva per quello che riguarda la prossima campagna di rafforzamento che partirà ufficialmente dalla prossima estate.

Il primo obiettivo per il calciomercato di luglio sarà il portiere: il destino di Pau Lopez sembra segnato, e così Tiago Pinto si sta già muovendo con decisione su Pierluigi Gollini dell’Atalanta. Ieri il gm giallorosso ha incontrato il suo agente, gettando le basi di una trattativa che prenderà il via in estate.

Gollini, 26 anni, non sembra essere più così centrale nei piani di Gasperini, e la Roma ne vuole approfittare. Anche Il Messaggero (S. Carina) lancia qualche indiscrezione di mercato dalle sue colonne: Tiago Pinto è interessato a Paul Mukairu, 21 anni, attaccante nigeriano che gioca nell’Anderlecht ma di proprietà dell’Antalyaspor.

