Calciomercato Roma, Zalewski resta all’Inter: i nerazzurri pagheranno i 6 milioni per il riscatto

Nicola Zalewski diventerà un giocatore dell’Inter a titolo definitivo. Dopo i mesi in prestito nella squadra nerazzurra, il classe 2002 ha convinto la dirigenza milanese, guadagnandosi la fiducia necessaria per la conferma. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Inter è pronta a esercitare il diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro, accordo definito lo scorso gennaio con la Roma.

Zalewski, impiegato spesso da Inzaghi, ha mostrato progressi sia dal punto di vista tattico che nella continuità di rendimento. Un rendimento che, evidentemente, ha fatto breccia nei piani tecnici nerazzurri in vista della prossima stagione.

Ulteriori conferme arrivano anche da Eleonora Trotta di calciomercato.it, secondo cui il giocatore sarà incluso nella rosa dell’Inter che prenderà parte al prossimo Mondiale per Club. Un dettaglio che, di fatto, preannuncia la chiusura dell’operazione e il passaggio definitivo del polacco in nerazzurro. Con la Roma che riesce comunque a ottenere una plusvalenza e a non perdere a zero il suo prodotto del vivaio.

✅🇵🇱 No change of plans: Inter will pay €6m and activate the buy option clause for Nicola Zalewski.

He’s joining on permanent deal from AS Roma as planned in May. ⚫️🔵⤵️ https://t.co/C9hftIbdip

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025