Ufficiale: amichevole Kaiserslautern-Roma il 26 luglio alle 18 (COMUNICATO)

AGGIORNAMENTO ORE 12:15 – Sabato 26 luglio la Roma di Gian Piero Gasperini affronterà in amichevole in trasferta il Kaiserslautern, squadra della seconda divisione tedesca.

Il match si disputerà in occasione del 125/esimo anniversario del club, con calcio d’inizio alle 18:00, presso il Fritz-Walter Stadion. La vendita libera dei biglietti per i tifosi giallorossi inizierà lunedì 16 giugno alle 9:00. (ASROMA.COM)

………….

Dalla Germania sono sicuri: il 26 luglio la Roma affronterà in amichevole il Kaiserslautern, squadra che milita nella Zweite Bundesliga. L’indiscrezione, riportata da alcuni media tedeschi, anticipa uno dei primi banchi di prova della nuova gestione targata Gian Piero Gasperini.

Il tecnico piemontese inizierà a plasmare la squadra già nei primi giorni di luglio a Trigoria, con allenamenti intensi e sedute tattiche in vista di un precampionato che si preannuncia ricco di indicazioni. La sfida contro il club tedesco, che ha chiuso la stagione con la salvezza nella serie cadetta, sarà l’occasione per vedere all’opera i primi meccanismi del gioco gasperiniano.

Quello con il Kaiserslautern sarà solo il primo passo: il mini-tour estivo della Roma proseguirà con test più probanti contro il Lens e l’Everton, avversari di spessore utili per iniziare a tracciare un primo bilancio tecnico. Gasperini, noto per il suo calcio ad alta intensità, potrà così iniziare a valutare uomini, ruoli e gerarchie in vista del debutto ufficiale.