Calciomercato Roma: Zalewski rinnova con i giallorossi, via libera al trasferimento all’Inter

AS ROMA NEWS – Nicola Zalewski lascia la Roma per trasferirsi all’Inter in prestito. L’accordo per il prolungamento di contratto con i giallorossi è stato trovato, riferisce Fabrizio Romano in questi minuti. Un passo necessario per permettere al polacco di trasferirsi successivamente all’Inter.

Zalewski infatti si trasferirà alla corte di Simone Inzaghi in prestito fino a giugno, con i nerazzurri che mantengono un diritto di riscatto. L’affare ormai è in dirittura d’arrivo, Zalewski saluta la Roma.

⚫️🔵🇵🇱 Inter are closing in on Nicola Zalewski deal as negotiations are underway, final stages with AS Roma.

New deal at Roma being completed and then he’s set to join Inter on loan until June with buy option clause.

🟡🇨🇦 Tajon Buchanan has joined Villarreal, as reported. pic.twitter.com/CK2zlJyZ3B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025