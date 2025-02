Roma, stretta per Marmol. Spunta Van Den Bosch

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Con Zalewski che è passato ufficialmente all’Inter, dovrebbe essersi chiuso qui il mercato in uscita della Roma. Nelle ultime ore il Fulham si è fatto avanti per avere Celik, ma Ranieri non ha dato il via libera alla cessione per paura di non avere in tempo un sostituito.

Il mercato si chiude domani sera, e Ghisolfi è completamente assorbito dalla ricerca di un difensore centrale da regalare al tecnico dopo l’addio di Mario Hermoso. E il compito sembra essere più problematico del previsto. Il ds infatti non riesce a rompere le resistenze del Las Palmas per Mika Marmol, 23 anni, difensore mancino che la Roma ha individuato da tempo come il calciatore ideale per il proprio futuro. Gli spagnoli vogliono i 10 milioni della clausola rescissoria, e non sembrano intenzionati a trattare sconti. Su Marmol poi c’è anche il Como, oltre al Siviglia. Il tempo stringe, e Ghisolfi deve accelerare o mollare la presa.

Le alternative? Oltre ai nomi di Di Cesare del Racing e di Bertola dello Spezia, oggi se ne aggiunge uno nuovo di zecca: si tratta di Zen Van Den Bosch, 21 anni, difensore di 191 centimetri dell’Anversa. La sua valutazione si aggira intorno agli otto milioni di euro, ha il contratto in scadenza nel 2026.

