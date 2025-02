Chance per Soulè, riecco Rensch, Hummels può riposare

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo la vittoria in Europa League, Ranieri con il Napoli riflette su un leggero turnover anche in vista della sfida di Coppa contro il Milan, in programma a San Siro mercoledì. Una prima modifica potrebbe riguardare la difesa, con Hummels in bilico vista l’assenza di Mancini nella sfida con i rossoneri: se il tedesco dovesse rifiatare, in difesa vedremo uno tra Rensch e Celik.

L’ex Ajax però è in ballottaggio anche per il ruolo di esterno destro con Saelemaekers, mentre a sinistra non riposa Angelino, chiamato agli straordinari. A centrocampo, per contrastare la fisicità del centrocampo del Napoli, Ranieri potrebbe optare per uno schieramento a tre, aggiungendo un centrocampista di movimento, come Pisilli (favorito) accanto a Koné. Cristante indisia Paredes in cabina di regia.

In attacco resta aperto il ballottaggio per il compagno di Dovbyk, che cerca il quarto gol consecutivo in Serie A. Dopo l’azione che ha portato alla rete di Shomurodov, Soulé potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare, ma l’argentino deve fronteggiare la concorrenza di El Shaarawy e del solito Dybala, ormai diventato una certezza per Ranieri. Queste dunque le probabili formazioni dei quotidiani oggi in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Pellegrini, Angeliño; Dybala, Dovbyk.

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk.

IL TEMPO – Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angeliño; Soulé, Dovbyk.

IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Pisilli, Cristante, Koné, Angeliño; Dybala, Dovbyk.