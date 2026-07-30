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CALCIOMERCATO | Tutto fatto per Angeliño al Deportivo La Coruña: le cifre

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Tutto confermato: Angeliño lascia la Roma e torna in Spagna per vestire la maglia del Deportivo La Coruña. La trattativa, già avviata nelle ultime ore, è stata definita oggi dai due club e ha portato alla chiusura dell’operazione.

Come riferisce Fabrizio Romano, il terzino spagnolo si trasferirà al Deportivo La Coruña in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro. Tutto fatto, dunque, per il ritorno di Angeliño nel club nel quale è cresciuto prima del trasferimento al Manchester City.

Il laterale mancino lascia Trigoria dopo due stagioni e mezzo in giallorosso e proverà a rilanciarsi nuovamente in Spagna. La Roma libera così un posto sulla fascia sinistra e alleggerisce la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Fonte: Fabrizio Romano

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