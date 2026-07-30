UFFICIALE | Dovbyk passa al Bologna: prestito con diritto di riscatto – COMUNICATO

Adesso è arrivata anche l’ufficialità. Artem Dovbyk lascia la Roma e si trasferisce al Bologna, che ne ha annunciato l’acquisto con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. L’attaccante ucraino approda in rossoblù con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027, con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo.

Questo il comunicato del club emiliano: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dalla AS Roma il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Artem Dovbyk, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisizione definitiva“.

Si chiude così l’avventura dell’attaccante ucraino in giallorosso, dopo una sola stagione nella Capitale. Dovbyk riparte dal Bologna, dove cercherà continuità e rilancio, mentre la Roma ha già scelto Santiago Castro come nuovo riferimento offensivo del reparto.