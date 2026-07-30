UFFICIALE | Santiago Castro è un nuovo giocatore della Roma: indosserà la maglia numero 9 – COMUNICATO | VIDEO

Arriva l’ufficialità dell’acquisto di Santiago Castro da parte della Roma. Il club giallorosso lo ha annunciato in questi minuti con una nota apparsa sul sito asroma.com. L’affare, riferiscono media e addetti ai lavori, si chiude per 35 milioni più di di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Questo il testo integrale comunicato del club capitolino che ufficializza l’acquisto dell’attaccante argentino.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC. L’operazione si conclude con la cessione a titolo definitivo. L’attaccante, classe 2004, ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol. Ha scelto la maglia numero 9. Benvenuto a Roma, Santiago!”