Facebook RSS X

UFFICIALE | Santiago Castro è un nuovo giocatore della Roma: indosserà la maglia numero 9 – COMUNICATO | VIDEO

10
274

Arriva l’ufficialità dell’acquisto di Santiago Castro da parte della Roma. Il club giallorosso lo ha annunciato in questi minuti con una nota apparsa sul sito asroma.com. L’affare, riferiscono media e addetti ai lavori, si chiude per 35 milioni più di di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Questo il testo integrale comunicato del club capitolino che ufficializza l’acquisto dell’attaccante argentino.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC. L’operazione si conclude con la cessione a titolo definitivo. L’attaccante, classe 2004, ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol. Ha scelto la maglia numero 9. Benvenuto a Roma, Santiago!”

LEGGI ANCHE – Ecco Castro, molto più di un vice Malen: così la Roma costruisce l’attacco dei desideri di Gasp

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteCALCIOMERCATO | Koulierakis è della Roma: accordo completato, nelle prossime ore sarà nella Capitale per le visite mediche
Articolo successivoCALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

10 Commenti

  7. Questo è un acquisto intelligente, brava Roma, finalmente!!
    Prezzo altino ma visto quello che ti chiedono ormai..
    Già esperto del campionato italiano, giovane ma con ampi margini di miglioramento. Ora sotto per completare il reparto e pian piano tutta la squadra.

  11. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings