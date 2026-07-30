UFFICIALE | Santiago Castro è un nuovo giocatore della Roma: indosserà la maglia numero 9 – COMUNICATO | VIDEO

Arriva l’ufficialità dell’acquisto di Santiago Castro da parte della Roma. Il club giallorosso lo ha annunciato in questi minuti con una nota apparsa sul sito asroma.com. L’affare, riferiscono media e addetti ai lavori, si chiude per 35 milioni più di di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Questo il testo integrale comunicato del club capitolino che ufficializza l’acquisto dell’attaccante argentino.
“L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC. L’operazione si conclude con la cessione a titolo definitivo. L’attaccante, classe 2004, ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol. Ha scelto la maglia numero 9. Benvenuto a Roma, Santiago!”
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Benvenuto a Roma, Santiago 🇦🇷#ASRoma pic.twitter.com/NyaycdrD77
— AS Roma (@OfficialASRoma) July 30, 2026
A prescindere dalle mie idee,
Benvenuto e facci sognare.
Daje. Mi piace!
Benvenuto
in bocca al lupo
La 9 è pesante…
Benvenuto!
Benvenuto!
Mi piace tu abbia preso la n° 9.
Indice di personalità e convinzione!
FORZA ROMA
Questo è un acquisto intelligente, brava Roma, finalmente!!
Prezzo altino ma visto quello che ti chiedono ormai..
Già esperto del campionato italiano, giovane ma con ampi margini di miglioramento. Ora sotto per completare il reparto e pian piano tutta la squadra.
Daje Castro, i migliori auguri a tutti (pure a noi)per questa nuova importante avventura!
Benvenuto alla R💛💛OMA ❤️💛❤️💛💛💛
din don dan meglio tardi che mai. Ottimo acquisto il primo di una lunga serie, si spera!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.