La Roma mette a segno un colpo per la difesa. Konstantinos Koulierakis è pronto a diventare un nuovo giocatore giallorosso: secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, è stato raggiunto anche l’accordo definitivo tra la Roma e il Wolfsburg dopo il sì del calciatore arrivato nella giornata di ieri.

L’operazione è stata definita sulla base di 15 milioni di euro e consentirà a Gian Piero Gasperini di avere a disposizione il centrale mancino che aveva individuato come una delle priorità per completare il reparto arretrato. Il difensore greco, 22 anni, è atteso nella Capitale nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma.

Cresciuto nel PAOK e affermatosi poi in Bundesliga con la maglia del Wolfsburg, Koulierakis arriva a Trigoria dopo essersi imposto anche con la nazionale greca. Un investimento importante in prospettiva per la Roma, che si assicura un difensore giovane ma già con esperienza internazionale, acquistato a una cifra considerata particolarmente vantaggiosa rispetto alla sua valutazione di mercato.