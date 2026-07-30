La Roma mette a segno un colpo per la difesa. Konstantinos Koulierakis è pronto a diventare un nuovo giocatore giallorosso: secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, è stato raggiunto anche l’accordo definitivo tra la Roma e il Wolfsburg dopo il sì del calciatore arrivato nella giornata di ieri.
L’operazione è stata definita sulla base di 15 milioni di euro e consentirà a Gian Piero Gasperini di avere a disposizione il centrale mancino che aveva individuato come una delle priorità per completare il reparto arretrato. Il difensore greco, 22 anni, è atteso nella Capitale nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma.
Cresciuto nel PAOK e affermatosi poi in Bundesliga con la maglia del Wolfsburg, Koulierakis arriva a Trigoria dopo essersi imposto anche con la nazionale greca. Un investimento importante in prospettiva per la Roma, che si assicura un difensore giovane ma già con esperienza internazionale, acquistato a una cifra considerata particolarmente vantaggiosa rispetto alla sua valutazione di mercato.
LEGGI ANCHE – Chi è Koulierakis: il gigante greco che può diventare il nuovo muro della Roma
🚨🟡🔴 Konstantinos Koulierakis to AS Roma, here we go! Agreement in place with Wolfsburg on all terms.
Agreement also with the defender since yesterday, as reported.
Fee worth around €15m for Koulierakis to become new Roma defender. 🇬🇷 pic.twitter.com/IKEDxGhWWN
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026
Si comincia nel deliniarsi l’ assetto! Da combattimento! DAJE! 💛❤️
benvenuto forza Roma 💛❤️
mi sembra che coi centrali stiamo a posto, snzi uno tra ziolkosky e ghilardi andrà via, più il polacco credo
Benvenuto Kostas e forza Roma
Abbiamo appena assoldato un Nazionale Ellenico, solido e tignoso, per la modica cifra di -10mln rispetto al prezzo iniziale prelevandolo da una squadra retrocessa.
D’Amico non ha dimenticato come si fanno gli affari, semplicemente sta dando il giusto valore alle cose.
Avanti così! 🟨🐺🟥
benvenuto!
Non l’ho mai visto giocare e non azzardo alcun giudizio Spero che mister Gasperini riesca a tirargli fuori il massimo…
Stanno a uscì colpi su colpi, stavano a lavorà sottotraccia. Difatti vedevo er coach tranquillo e sereno….
Ottimo , pero’ non si deve vendere Zio e Gherardi che sono il futuro.
Con i difensori greci non ci siamo mai trovati male… neanche con Dellas, poi alla fine… Speriamo bene…mi fido di Gasp!
Se resta Ziółkowski resta abbiamo ben sei giocatori per la difesa tre e invece a centrocampo ne abbiamo solo 4 sempre che Konè non vada via.
A regular player..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.