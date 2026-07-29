IL RITRATTO | Chi è Koulierakis: il gigante greco che può diventare il nuovo muro della Roma

Se le indiscrezioni di mercato dovessero trovare conferma, la Roma si assicurerebbe uno dei difensori centrali più interessanti del panorama europeo. Konstantinos Koulierakis, 22 anni, mancino naturale, è un pilastro del Wolfsburg e della nazionale greca, un profilo che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di diversi club internazionali grazie alla crescita mostrata in Bundesliga.

Cresciuto nel settore giovanile del PAOK, dove si è imposto giovanissimo fino a diventare titolare e vincere il campionato greco, nell’estate del 2024 ha compiuto il salto in Germania. Anche con il Wolfsburg non ha impiegato molto tempo per conquistarsi un posto da titolare, confermando qualità e personalità in uno dei campionati più competitivi d’Europa. A convincere maggiormente è il suo identikit tecnico. Koulierakis è un centrale moderno, forte fisicamente, rapido negli accorciamenti e particolarmente efficace nell’uno contro uno. Il piede sinistro gli permette di impostare l’azione con naturalezza e di trovare spesso linee di passaggio verticali, una caratteristica molto ricercata nel calcio attuale.

Ama difendere in avanti, non aspetta l’avversario ma prova ad anticiparlo, qualità che lo rendono particolarmente adatto a una difesa aggressiva come quella voluta da Gasp. Non è però un giocatore già completo: talvolta paga qualche disattenzione nelle letture a campo aperto e può crescere nella continuità durante i novanta minuti, aspetti fisiologici per un difensore della sua età. Gli osservatori tedeschi, non a caso, lo indicano tra i giovani centrali più promettenti della Bundesliga e in passato il suo nome è stato accostato anche ad altri importanti club europei.

Se davvero la Roma riuscisse a portarlo a Trigoria, sarebbe un acquisto che avrebbe una logica tecnica precisa. Koulierakis ha caratteristiche ideali per diventare il centrale di sinistra di una difesa a tre, un ruolo che richiede qualità in costruzione, aggressività e capacità di coprire molto campo. A 22 anni rappresenterebbe inoltre un investimento per il presente e per il futuro. Resta da capire quale sarà il costo dell’operazione: le prime indiscrezioni parlano di una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, e considerando il suo valore di mercato, l’età, il contratto con il Wolfsburg e lo status di titolare della nazionale greca, a quel prezzo sarebbe un affare particolarmente vantaggioso per la Roma.

Giallorossi.net – G. Pinoli