IL RITRATTO | Chi è Koulierakis: il gigante greco che può diventare il nuovo muro della Roma

Se le indiscrezioni di mercato dovessero trovare conferma, la Roma si assicurerebbe uno dei difensori centrali più interessanti del panorama europeo. Konstantinos Koulierakis, 22 anni, mancino naturale, è un pilastro del Wolfsburg e della nazionale greca, un profilo che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di diversi club internazionali grazie alla crescita mostrata in Bundesliga.
Cresciuto nel settore giovanile del PAOK, dove si è imposto giovanissimo fino a diventare titolare e vincere il campionato greco, nell’estate del 2024 ha compiuto il salto in Germania. Anche con il Wolfsburg non ha impiegato molto tempo per conquistarsi un posto da titolare, confermando qualità e personalità in uno dei campionati più competitivi d’Europa. A convincere maggiormente è il suo identikit tecnico. Koulierakis è un centrale moderno, forte fisicamente, rapido negli accorciamenti e particolarmente efficace nell’uno contro uno. Il piede sinistro gli permette di impostare l’azione con naturalezza e di trovare spesso linee di passaggio verticali, una caratteristica molto ricercata nel calcio attuale.
Ama difendere in avanti, non aspetta l’avversario ma prova ad anticiparlo, qualità che lo rendono particolarmente adatto a una difesa aggressiva come quella voluta da Gasp. Non è però un giocatore già completo: talvolta paga qualche disattenzione nelle letture a campo aperto e può crescere nella continuità durante i novanta minuti, aspetti fisiologici per un difensore della sua età. Gli osservatori tedeschi, non a caso, lo indicano tra i giovani centrali più promettenti della Bundesliga e in passato il suo nome è stato accostato anche ad altri importanti club europei.
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Se davvero la Roma riuscisse a portarlo a Trigoria, sarebbe un acquisto che avrebbe una logica tecnica precisa. Koulierakis ha caratteristiche ideali per diventare il centrale di sinistra di una difesa a tre, un ruolo che richiede qualità in costruzione, aggressività e capacità di coprire molto campo. A 22 anni rappresenterebbe inoltre un investimento per il presente e per il futuro. Resta da capire quale sarà il costo dell’operazione: le prime indiscrezioni parlano di una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, e considerando il suo valore di mercato, l’età, il contratto con il Wolfsburg e lo status di titolare della nazionale greca, a quel prezzo sarebbe un affare particolarmente vantaggioso per la Roma.
Giallorossi.net – G. Pinoli
Il suo acquisto mi sembra preludere alla cessione di Ziolkowski, considerato lo scarso spazio datogli da Gasperini e la necessità di fare plusvalenze…
Beh, che dire, così posto sembrerebbe un profilo molto interessante (cifre permettendo….).
Se a Gasp va bene, per me allora pure!
Ma ve prego, ho un debole calcistico per Moreira…….
FORZA ROMA
Perfetto
ma intanto Alajbegovic è andato alla Juventus in mezz’ora di trattativa. noi per avere le ali facciamo prima a chiederle in macelleria. quelle di pollo le troviamo sicuramente.
peccato, il bosniaco farà le buche in serie A
Un centrale ci serve per sostituire Ziocoso (cit.) che presumibilmente verrà ceduto per fare plusvalenza
i greci che giocano a Roma, quando incontrano il Barcellona, lasciano il segno!
non giudico il calciatore non avendo la competenza per farlo come tutti quelli presenti sul sito anche se qualcuno pensa di averne…. questi sono i profili che mi piacciono…gicoatore giovane che sembrerebbe essere tra i migliori emergenti nel suo ruolo, costo accessibile cattiveria e voglia di arrivare e stipendio assolutamente nella norma….
Un difensore che sappia impostare è proprio quel che manca alla Roma. Anzi, qualcuno che sappia proprio impostare dal basso, perchè Cristante sui lanci non è proprio preciso.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.