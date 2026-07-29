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IL RITRATTO | Chi è Koulierakis: il gigante greco che può diventare il nuovo muro della Roma

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Se le indiscrezioni di mercato dovessero trovare conferma, la Roma si assicurerebbe uno dei difensori centrali più interessanti del panorama europeo. Konstantinos Koulierakis, 22 anni, mancino naturale, è un pilastro del Wolfsburg e della nazionale greca, un profilo che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di diversi club internazionali grazie alla crescita mostrata in Bundesliga.

Cresciuto nel settore giovanile del PAOK, dove si è imposto giovanissimo fino a diventare titolare e vincere il campionato greco, nell’estate del 2024 ha compiuto il salto in Germania. Anche con il Wolfsburg non ha impiegato molto tempo per conquistarsi un posto da titolare, confermando qualità e personalità in uno dei campionati più competitivi d’Europa. A convincere maggiormente è il suo identikit tecnico. Koulierakis è un centrale moderno, forte fisicamente, rapido negli accorciamenti e particolarmente efficace nell’uno contro uno. Il piede sinistro gli permette di impostare l’azione con naturalezza e di trovare spesso linee di passaggio verticali, una caratteristica molto ricercata nel calcio attuale.

Ama difendere in avanti, non aspetta l’avversario ma prova ad anticiparlo, qualità che lo rendono particolarmente adatto a una difesa aggressiva come quella voluta da Gasp. Non è però un giocatore già completo: talvolta paga qualche disattenzione nelle letture a campo aperto e può crescere nella continuità durante i novanta minuti, aspetti fisiologici per un difensore della sua età. Gli osservatori tedeschi, non a caso, lo indicano tra i giovani centrali più promettenti della Bundesliga e in passato il suo nome è stato accostato anche ad altri importanti club europei.

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Se davvero la Roma riuscisse a portarlo a Trigoria, sarebbe un acquisto che avrebbe una logica tecnica precisa. Koulierakis ha caratteristiche ideali per diventare il centrale di sinistra di una difesa a tre, un ruolo che richiede qualità in costruzione, aggressività e capacità di coprire molto campo. A 22 anni rappresenterebbe inoltre un investimento per il presente e per il futuro. Resta da capire quale sarà il costo dell’operazione: le prime indiscrezioni parlano di una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, e considerando il suo valore di mercato, l’età, il contratto con il Wolfsburg e lo status di titolare della nazionale greca, a quel prezzo sarebbe un affare particolarmente vantaggioso per la Roma.

Giallorossi.net – G. Pinoli

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7 Commenti

  1. Il suo acquisto mi sembra preludere alla cessione di Ziolkowski, considerato lo scarso spazio datogli da Gasperini e la necessità di fare plusvalenze…

  2. Beh, che dire, così posto sembrerebbe un profilo molto interessante (cifre permettendo….).
    Se a Gasp va bene, per me allora pure!
    Ma ve prego, ho un debole calcistico per Moreira…….
    FORZA ROMA

  3. Perfetto
    ma intanto Alajbegovic è andato alla Juventus in mezz’ora di trattativa. noi per avere le ali facciamo prima a chiederle in macelleria. quelle di pollo le troviamo sicuramente.
    peccato, il bosniaco farà le buche in serie A

  6. non giudico il calciatore non avendo la competenza per farlo come tutti quelli presenti sul sito anche se qualcuno pensa di averne…. questi sono i profili che mi piacciono…gicoatore giovane che sembrerebbe essere tra i migliori emergenti nel suo ruolo, costo accessibile cattiveria e voglia di arrivare e stipendio assolutamente nella norma….

  7. Un difensore che sappia impostare è proprio quel che manca alla Roma. Anzi, qualcuno che sappia proprio impostare dal basso, perchè Cristante sui lanci non è proprio preciso.

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