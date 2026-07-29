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CALCIOMERCATO | La Juventus irrompe su Alajbegovic: accordo in chiusura col Bayer

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La Juventus accelera per Kerim Alajbegović. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club bianconero ha presentato un‘offerta ufficiale al Bayer Leverkusen per il giovane talento bosniaco, aprendo concretamente la trattativa. L’intesa tra le due società sarebbe ormai vicina, mentre resta da trovare l’accordo con il calciatore, che nelle ultime settimane ha attirato l’interesse anche di altri club.

La Juventus punta comunque a chiudere rapidamente l’operazione per anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei prospetti più promettenti del panorama europeo. Per la Roma, concentrata su altri obiettivi, e per tutti gli altri club italiani che lo avevano seguito in queste settimane, si allontana così il suo possibile acquisto.

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