ON AIR | Pes: “Read bel profilo, si sta lavorando in modo competente”, Rossi: “Con l’arrivo di Koulierakis può partire Ghilardi”, Orsi: “Galantic lo sa che nella Roma comanda Gasp?”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Koulierakis? Mi viene da pensare che ci sarà un’uscita e in particolare uno tra Ghilardi e Ziolkowski…più Ghilardi che Ziolkowski. Perchè per Ndicka non si è presentato nessuno, Hermoso ha 34 anni, Mancini è fuori mercato. Su Read c’è un offerta importante da 25 milioni, che è quanto è stato pagato Wesley, vedremo quale sarà la risposta. Su Ezzalzouli la sensazione è che col Betis l’accordo si potrebbe trovare, forse la difficoltà maggiore è col giocatore che è partito da una richiesta da 5 milioni netti. Non è una trattiva tramontata, ma le chance si sono drasticamente ridotte al 20%…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma oggi dovrebbe chiudere per Koulierakis, che si pensa potrà diventare titolare nel medio-lungo termine al posto di Hermoso. Nella corsa al terzino va iscritto questo Read, giovane molto interessante. I problemi fisici? C’è gente che vive sulla cronaca infortuni di Transfermarkt…lo scorso anno è stato fermo una novantina di giorni, ma parliamo di un 2006. Gli infortuni esistono, fanno parte dello sport: non si comprano giocatori rotti, si faranno le visite mediche e si valuterà. Io per quello che ho visto è un giocatore molto interessante, contro il Milan escluse Leao dalla partita, ha già esperienza internazionale…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Read? Vedendo i video non mi ruba l’occhio, però probabilmente è ritenuto quello più funzionale come lo è stato Wesley. Per Nusa possiamo dire che la Roma ci sta provando e ci proverà fino alla fine…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Read evidentemente è il piano A, perchè sapevamo che Fresneda fosse un piano B della Roma. Io sono contento quando si leggono nomi che conosciamo un po’ meno, significa che c’è un lavoro di scouting dietro. Mi sembra che si stia lavorando in un certo modo, poi le tempistiche sono quelle che sono e manca ancora l’esterno sinistro d’attacco, per il quale l’attesa sembra essere infinita. Ma si sta procedendo in maniera molto competente, per cui bene così…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Vedo che Read ha avuto due infortuni molto seri alla coscia, viene da una stagione contraddistinta da infortuni molto seri a livello muscolare. Non conosco bene questo ragazzo, ma visto che parliamo sempre di giocatori integri, lui ha avuto due infortuni muscolari che mi sembrano piuttosto seri…io appena esce un nome per la Roma, vado subito a vedere la cronaca infortuni, e questo Read lo scorso anno è stato fermo parecchio…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “La Roma deve prendere due esterni di centrocampo dopo la partenza di Celik. Va via Salah-Eddine e va via anche molto probabilmente Angelino al suo amato Deportivo La Coruna: la Roma ora ha solo Wesley e Rensch, e lì devi prendere obbligatoriamente due calciatori, e uno deve essere un titolare. Di tempo ne hai quanto ne vuoi, manca ancora un mese alla chiusura del mercato. Mi dirai che mancano 24 ore al 31 luglio, che era la nuova dead line…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il nuovo CEO è romanista? E ti pare poco…Kourielakis? Dobbiamo fidarci, mi sembra che costi caro, mi aspettavo uno da 3-4 milioni e invece ne spendi 15 e allora forse viene per fare il titolare. Però è un bel segnale, la Roma vuole fare una rosa competitiva. Ora devi prendere due giocatori che ti potrebbero garantire una qualità di squadra superiore. Nusa? Secondo me c’è il 10% di possibilità che arrivi alla Roma…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Kourielakis non lo conosco. Però Gasperini ne vuole due per ogni ruolo, e non mi stupisce. Nuovo Ceo? Ma questo Galantic sa che comanda Gasperini? … Gli affari migliori si fanno o all’inizio o alla fine del mercato. Gasperini molti giocatori li ha scoperti, Lookman era costato 15 milioni, lì puoi fare anche delle scommesse. Se vai subito sul pezzo da 50, è difficile andarli a prendere. Devi essere bravo a prendere quelli da 15 milioni bravi e poi li fai crescere…”

Redazione Giallorossi.net