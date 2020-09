Calendario Serie A Live! Verona-Roma alla prima di campionato, poi subito la Juventus. Il derby Lazio-Roma alla penultima giornata

AS ROMA NEWS – Sta per essere sorteggiato il nuovo calendario della prossima Serie A, stagione 2020-2021. La redazione di Giallorossi.net vi racconterà in diretta la composizione del prossimo campionato, con la prima giornata per intero e poi tutte le partite che giocherà la Roma.

I giallorossi alla prima giornata non potranno incontrare Genoa, Torino e Lazio. Per il resto sarà un sorteggio integrale, senza l’obbligo dell’alternanza casa/trasferta alla prima rispetto allo scorso campionato.

IL SORTEGGIO LIVE:

Ore 12:15 – Questo il calendario completo della Roma:

1a giornata: Hellas Verona-Roma

2a giornata: Roma-Juventus

3a giornata: Udinese-Roma

4a giornata: Roma-Benevento

5a giornata: Milan-Roma

6a giornata: Roma-Fiorentina

7a giornata: Genoa-Roma

8a giornata: Roma-Parma

9a giornata: Napoli-Roma

10a giornata: Roma-Sassuolo

11a giornata: Bologna-Roma

12a giornata: Roma-Torino

13a giornata: Atalanta-Roma

14a giornata: Roma-Cagliari

15a giornata: Roma-Sampdoria

16a giornata: Crotone-Roma

17a giornata: Roma-Inter

18a giornata: Lazio-Roma

19a giornata: Roma-Spezia.

Ore 12:10 – Questo il sorteggio completo della prima giornata:

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

Ore 12:10 – La prima giornata di campionato sarà Hellas-Verona-Roma, poi la Juventus in casa alla seconda.

Ore 12:05 – Viene mostrato in anteprima le date di alcuni big-match del prossimo campionato: il derby Lazio-Roma si giocherà il 17 gennaio, alla 18esima giornata, la penultima. Roma-Spezia invece sarà l’ultima di campionato.

Ore 12:00 – La cerimonia per il sorteggio del campionato di Serie A 2020-2021 è cominciata, tra poco si parte con la prima giornata.

Redazione Giallorossi.net