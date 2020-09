Roma, spunta Fred nei discorsi aperti con il Manchester United per Smalling

CALCIOMERCATO AS ROMA – Il nome di Fred, centrocampista brasiliano ex Shakthar Donetsk e pallino di Paulo Fonseca, torna a circolare in chiave Roma. Lo racconta in questi minuti l’emittente radiofonica Tele Radio Stereo.

Non è una novità che i giallorossi siano tornati in contatto con il Manchester United per quanto riguarda Chirs Smalling, ma nelle ultime ore alcuni intermediari stanno provando a mettere sul tavolo delle trattative anche il cartellino di Fred, centrocampista sempre di proprietà degli inglesi.

L’operazione potrebbe avvenire in prestito con obbligo di riscatto tra un anno, dando così allo United la possibilità di ammortizzare il prezzo del cartellino e permettendo agli inglesi di fare una piccola plusvalenza. Fonseca, che stravede per il giocatore, sogna una coppia Veretout-Fred per la prossima stagione.

Fonte: Tele Radio Stereo