Calvario Calafiori: c’è una lesione al flessore, stagione quasi finita

NOTIZIE ROMA CALCIO – Stagione praticamente finita per Riccardo Calafiori, che salterà tutto questo decisivo periodo di partite della Roma nel quale sarebbe stato sicuramente molto prezioso per mister Fonseca e le sue rotazioni tra coppa e campionato.

Il terzino è ripiombato nel calvario proprio sul più bello, e cioè quando era tornato a giocare con regolarità: per Calafiori, uscito all’intervallo di Roma-Atalanta, c’è una lesione muscolare al flessore della coscia destra riscontrata dagli esami strumentali.

Per il giocatore, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Zotti) saranno necessarie almeno tre settimane di stop, col rientro in gruppo che avverrà solo verso la metà di maggio, quando la stagione volgerà al termine. Si ferma anche Mirante: il trentottenne è stato bloccato da un affaticamento all’adduttore e non è partito con il resto della squadra.

Fonte: Il Tempo