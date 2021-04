Conte agita l’Inter: “Futuro? Dopo aver vinto dirò tutto”

ALTRE NOTIZIE – Sui principali quotidiani sportivi l’argomento più dibattuto è il futuro di Antonio Conte, con la sua permanenza all’Inter che comincia a essere incerta.

Sono le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa ad agitare il club nerazzurro: “Futuro? Non ne voglio parlare adesso. Il sostegno del presidente? Educatamente preferisco non rispondere. Dopo aver vinto dirò tutto“, i virgolettati apparsi oggi sulle prime pagine dei quotidiani.

“Conte teso alla meta“, “Conte agita l’Inter“, “Felice e scontento“, sono le aperture dei giornali sportivi oggi. Il futuro dell’allenatore alla guida dell’Inter diventa quindi improvvisamente nebuloso. E un suo addio ai nerazzurri a fine stagione potrebbe sconvolgere il prossimo valzer delle panchine.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Tuttosport