La Roma aspetta il sì di Allegri. Altrimenti tocca a Sarri

AS ROMA NEWS – I Friedkin vogliono Massimiliano Allegri. E’ lui la primissima scelta per la panchina giallorossa del prossimo anno. I colloqui proseguono sotto traccia, ma ora la proprietà americana aspetta solo il sì del tecnico toscano per ripartire con un nuovo e vincente progetto tecnico.

Maurizio Sarri è la carta di riserva: l’allenatore ex Napoli, Juve e Chelsea, a differenza di Allegri, ha già dato totale disponibilità ad allenare la Roma, convinto della bontà della rosa e già d’accordo con il progetto prospettato da Tiago Pinto. Se fosse per il Gm, Sarri avrebbe le porte spalancate a Trigoria, ma sono i Friedkin a decidere.

E così per il momento la strada sembra essere questa: Allegri è il primo nome in lista, la prima scelta della nuova proprietà texana. Sarri il piano B qualora l’ex allenatore di Milan e Juve decidesse di declinare la proposta della Roma per puntare a un’altra panchina.

Ancora qualche settimana, e sapremo chi sarà il primo allenatore dell’era Friedkin. Al momento la corsa sembra essersi ridotta a questi due nomi, per niente banali. Due tecnici italiani, che sanno come si vince sia in Italia che in Europa.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Corsera