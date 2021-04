Ceferin: “Juventus, Real e Barcellona riceveranno pene più dure, potrebbero essere escluse dalla prossima Champions”

ALTRE NOTIZIE – Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, è tornato nuovamente a parlare della Super League rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni del Daily Mail annunciando severe punizioni per la Juventus, oltre a Real Madrid e Barcellona, dopo il caos dei giorni scorsi. Queste le sue parole:

“Real Madrid, Barcellona e Juventus riceveranno le punizioni più dure. Sono dei ‘terrapiattisti’ che la Super League possa esistere. Sono le squadre che hanno più possibilità essere espulse dalla prossima stagione della Champions League. I club della Super League saranno puniti e potrebbero anche essere banditi dalla prossima stagione.

I club inglesi saranno trattati con più indulgenza. Tutti devono prendere le conseguenze per quello che hanno fatto e non possiamo far finta che non sia successo niente. C’è una chiara differenza tra i club inglesi e gli altri sei. Si sono tirati fuori prima, hanno ammesso di aver fatto un errore.

Agnelli? E’ stato molto stressante, mi sono sentito come messo in lavatrice. Sabato sono andato in Svizzera, otto ore di auto, e avevo tutto pronto per parlare delle nuove riforme per la Champions League e le coppe europee. Stavo anche ringraziando Agnelli, ma da allora ho cambiato quattro volte il discorso. Stavano preparando cose che non mi hanno mai detto. Il tizio (Agnelli, ndr) mi mentiva dicendo ‘Non è vero, non è vero…’. Alla fine invece era vero e io devo raccontare pubblicamente ciò che è successo“.

Fonte: Daily Mail