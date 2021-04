Coppa Italia Femminile, la Roma elimina la Juve e vola in finale

NOTIZIE AS ROMA – La Roma Femminile conquista la finale della Coppa Italia. Le giallorosse escono sconfitte per 3-2 dalla trasferta in casa della Juventus, ma forti del risultato dell’andata, e dei due gol realizzati oggi, accedo all’ultimo atto della competizioni dove dovranno affrontare il Milan.

La prima frazione di gioco non sorride alla squadra di Betty Bavagnoli, costretta a subire la rete di Pedersen dopo diciotto minuti. Nel secondo tempo però le giallorosse acquistano coraggio e si spingono in avanti prima a caccia del gol del pari, trovandolo al minuto 78 con Thomas, e poi al gol del vantaggio, arrivato quattro minuti dopo con Lazaro.

Inutili i due gol in pieno recupero della Juventus con Girelli e Gama. A fare festa sono le giallorosse.