Roma in caduta libera: il Cagliari vince 3 a 2, ora anche il settimo posto è a rischio

CAGLIARI ROMA FORMAZIONI – Ultima gara di campionato per la Roma prima dell’impegno che varrà una stagione. I giallorossi affrontano il Cagliari alla Sardegna Arena con il pericolo di stare già pensando alla sfida contro il Manchester United di giovedì prossimo.

Un rischio che Fonseca spera di scongiurare, anche perchè il Sassuolo sta minacciosamente avvicinandosi ai giallorossi, pronto a contendergli il posticino in Conference League che garantirà il settimo posto. Serve dunque una vittoria, compito per niente semplice perchè il Cagliari, che deve salvarsi, è pronto a giocarsi il tutto per tutto.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita, la Roma prosegue il suo crollo in campionato e perde anche contro il Cagliari. Finisce 3 a 2 alla Sardegna Arena dopo un secondo tempo da film horror. Spettacolo tristissimo per i tifosi, che anche oggi hanno visto in campo una squadra mediocre che ha abbandonato il campionato. Ora anche il settimo posto è a forte rischio, il Sassuolo è a soli 3 punti.

90′ – Quattro minuti di recupero. La Roma sta combinando poco, o nulla.

83′ – Ammonito Cristante per un fallo su Cerri.

82′ – DOPPIO CAMBIO CAGLIARI: dentro Duncan e Rugani, fuori Simeone e Marin.

77′ – OCCASIONE ROMA: Mancini di testa impegna Vicario dopo un angolo battuto da Veretout.

75′ – CAMBIO ROMA: dentro Veretout, fuori Diawara.

75′ – DOPPIO CAMBIO CAGLIARI: dentro Cerri e Zappa, fuori Pavoletti e Lykogiannis.

69′ – GOOOOOOOOOOOL!! FAZIO! Angolo dalla sinistra battuto da Perez che pesca bene l’argentino, il colpo di testa dell’argentino è angolatissimo e riapre la partita.

64′ – TERZO GOL DEL CAGLIARI. Segna Joao Pedro di testa, l’attaccante lasciato tutto solo stacca in area battendo Pau Lopez sul primo palo. Notte fonda per la Roma, ora sotto di due gol.

59′ – TRIPLO CAMBIO: dentro Karsdorp, Cristante e Mkhitaryan, fuori Santon, Smalling, e Pellegrini.

57′ – GOL DEL CAGLIARI. Errore di Mancini nel rilancio, Simeone di testa serve Marin che dalla distanza lascia partire un missile che si insacca alla destra di Pau Lopez.

53′ – Ammonito Marin.

52′ – OCCASIONE ROMA: Borja Mayoral si libera in area e calcia col sinistro, tiro angolato ma non potentissimo, Vicario manda in angolo.

50′ – OCCASIONE CAGLIARI: Simeone dopo un rimpallo in area ha la palla per battere a rete ma trova un grande Pau Lopez che gli chiude lo specchio in uscita bassa!

46 – Si riparte. Nella Roma dentro Spinazzola al posto di Bruno Peres.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo, 1 a 1 tra Cagliari e Roma. Dopo un avvio nerissimo col gol incassato da Lykogiannis, i giallorossi riescono a trovare il pari grazie al migliore in campo fino a questo momento, lo spagnolo Carles Perez. Pareggio tutto sommato giusto per quanto visto in questi primi 45 minuti, anche se la Roma sta facendo la partita. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

45′ – OCCASIONE CAGLIARI: cross dalla sinistra a centro area per l’inserimento di Godin che di testa da ottima posizione colpisce male mandando la palla fuori.

35′ – OCCASIONE ROMA! Punizione di Perez che mette un bel pallone sul secondo palo trovando lo stacco di Fazio che di testa impegna severamente il portiere avversario!

32′ – OCCASIONE CAGLIARI: spunto improvviso di Joao Pedro che salta Mancini, si accentra e dal limite lascia partire un destro a giro rasoterra insidiosissimo sul quale è bravo Pau Lopez a salvare!

27′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! CARLES PEREZ!! Pellegrini inventa l’assist per lo spagnolo che in area controlla e calcia sul primo palo cogliendo il legno, la sfera gli ritorna sul mancino e stavolta Perez non sbaglia!

17′ – OCCASIONE ROMA! Carles Perez fa un grande assolo partendo dalla destra, accentrandosi e calciando in porta mandando la palla fuori di poco. Prima conclusione interessante dei giallorossi.

10′ – La Roma sta tentando una timidissima reazione, ma per ora si limita a un possesso palla sterile.

4′ – GOL DEL CAGLIARI. LYKOGIANNIS. Errore di Diawara in fase di appoggio, recuperano palla i sardi, Nandez salta secco proprio il guinenao e mette un cross basso che attraversa tutta l’area finendo sui piedi del terzino del Cagliari che col mancino batte Pau Lopez. Subito in vantaggio i padroni di casa.

0′ – Fischia Irrati, comincia Cagliari-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DALLA SARDEGNA ARENA

Ore 17:00 – Questo l’undici ufficiale del Cagliari: Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro; Simeone, Pavoletti.

Ore 17:00 – La Roma ufficializza la sua formazione con un tweet che riportiamo di seguito:

Ore 16:40 – Annunciata in anteprima da Sky Sport la formazione ufficiale della Roma, questo l’undici scelto da Fonseca: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Santon, Diawara, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

Ore 16:00 – Cielo sereno, splende il sole su Cagliari. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

CAGLIARI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-4-2-1): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro; Simeone, Pavoletti. All. Semplici.

A disp.: Aresti, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Asamoah, Duncan, Cerri.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Santon, Diawara, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca.

A disp.: Fuzato, Farelli, Juan Jesus, Reynolds, Karsdorp, Spinazzola, Kumbulla, Cristante, Veretout, El Shaarawy, Mkhitaryan, Dzeko.

ARBITRO: Irrati di Pistoia

GUARDALINEE: Bresmes e Liberti

QUARTO UOMO: Abbattista

VAR: Pairetto

AVAR: DI VUOLO

Giallorossi.net – A. Fiorini