SEMPLICI: “Bella prestazione contro una Roma forte. Noi più rilassati ora? No, altrimenti diventerei un pugile…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato alla Sardegna Arena contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei sardi ai microfoni di Sky Sport:

Forte questo Joao Pedro…

Sì, sapevo le qualità del ragazzo. Oggi ha fatto partita di grande sacrificio, oltre al gol. Complimenti a tutti, bella prestazione che dovevamo fare contro una Roma forte. Questi punti ci portano a lottare per il nostro obiettivo.

La sconfitta col Benevento vi ha dato una motivazione extra?

E’ chiaro che bisogna guardare gli altri risultati, ma la nostra energia si concentra sulle nostre partite. Abbiamo sofferto da squadra, in certi momenti si poteva osare di più ma in settimana abbiamo avuto varie vicissitudini, come Pereiro positivo al Covid e la paura che qualcun altro risultasse positivo. Ma la squadra si sta ritrovando, il cammino è lungo ma siamo lì anche noi.

Qual è stata la chiave?

Basta leggere i nomi, la squadra ha qualità. Purtroppo in parte di questo campionato non è riuscita a dimostrare quel valore lì. Quando siamo riusciti ad incidere sul carattere, i ragazzi hanno mostrato gli attributi. Non so perché non riuscivano a tirarli fuori. Una squadra come la nostra deve fare un altro tipo di campionato o perdere partite in maniera diversa. I ragazzi sono stati bravi a recepire il mio messaggio. Poi è chiaro ci vogliono qualità che in passato hanno dimostrato e ora stanno venendo fuori.

Siete più rilassati ora?

No, altrimenti mi vedreste in versione pugile. Ora che ci siamo avvicinati, non dobbiamo mollare. Bisogna giocare con umiltà, che abbiamo mostrato in quei frangenti in cui abbiamo sofferto. E’ il nostro credo.

Marin sembra un grande centrocampista, con Rog era chiuso.

Non ho avuto a disposizione Rog e non lo so. Marin ha grandi margini, lo sta dimostrando. Ha un grande tiro e oggi l’ha fatto presente. Sta crescendo. Stiamo cercando di mettere in pratica queste qualità.