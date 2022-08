Camara a un passo dalla Roma. Dall’esplosione in Grecia all’innamoramento di Spalletti: ecco chi è il prescelto di Pinto

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Si avvicina a lunghi passi l’arrivo a Trigoria di Mady Camara, 25 anni, mediano di corsa e sostanza dell’Olympiacos. E’ il guineano la prima scelta di Tiago Pinto dopo attente riflessioni avvenute soprattutto nella giornata di ieri.

La Roma infatti, come quasi tutti i club italiani, può acquistare solo in prestito con diritto di riscatto, una formula che non piace quasi a nessuno (nemmeno allo stesso Pinto, quando deve cedere) e che restringe parecchio il campo dei “prendibili”.

Nella short list del gm ieri erano rimasti in tre: Camara, Soumare e Tameze: per il primo l’Olympiacos chiedeva 12 milioni, per il francese invece il Leicester addirittura 20, mentre il Verona valutava 13 milioni il proprio mediano.

Alla fine Pinto ha deciso di puntare su Camara, giudicato il profilo migliore per il rapporto qualità-prezzo: il guineano era esploso due anni fa in Grecia, e la sua valutazione era arrivata a toccare i 25 milioni. Di lui si innamorò Spalletti, che l’anno scorso cercò di portarlo a Napoli, senza successo: il presidente dell’Olympiacos non fece sconti, e allora gli azzurri virarono su Anguissa.

La stagione appena conclusa è stata invece più deludente per Camara, così come per tutto l’Olympiacos. La mancata qualificazione alla Champions ha fatto arrabbiare il presidente del club ellenico, che ha deciso di dare una snellita alla rosa e di privarsi del mediano, la cui valutazione nel frattempo è ritornata a livelli più accettabili.

Tiago Pinto ha avanzato una prima offerta di un milione per il prestito e sette per il diritto di riscatto, forte della volontà del giocatore di venire a giocare per la Roma, affascinato dall’idea di poter lavorare con Mourinho. Lo stesso tecnico, dopo aver visionato alcuni video del giocatore, ha dato l’ok a Pinto per chiudere.

La trattativa però, seppur in stato avanzato, non è ancora chiusa: l’Olympiacos spera di poter inserire l’obbligo di riscatto a determinate condizioni, non semplici. La Roma è restia. Ma la fumata bianca sembra molto vicina.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Tempo / La Repubblica