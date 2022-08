“ON AIR!” – CORSI: “Camara? Mi aspettavo di meglio”, COSENZA: “E’ solo un tappabuchi”, FOCOLARI: “Roma favorita contro la Juve, deve andare lì per vincere”, PRUZZO: “Firmerei per il pari”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Chi conosce Camara dice che è un centrocampista di corsa, movimento, di grinta, si scontra con tutti, ma che non ha un grande piede. Ma alla Roma ora serve uno soprattutto di presenza fisica. Spero solo che non sia un altro Maitland-Niles, uno che col calcio non c’entra niente. Mi aspettavo qualcosa di meglio, ma comunque speriamo bene. Attenzione a dire che è stato scelto da Mourinho, lui ha voluto Matic, Wijnaldum e Dybala…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Camara è un profilo che serve a tappare il buco in caso di necessità. Viene da un infortunio muscolare e infatti non è stato convocato nelle ultime due partite dell’Olympiacos. Sinceramente non lo conosco per niente, magari poi diventa una sorpresa e un giocatore importantissimo. Mi fido della dirigenza e di Mourinho, se lo prendono vuol dire che pensano che sia un profilo utile. Ma non mi stupirei a questo punto se giocasse più partite Bove…”

David Rossi (Rete Sport): “Ma se stasera la Roma parte per Torino, e Belotti sta a Torino, ma allora riportiamocelo a Roma dopo la partita…vediamo se può essere questa una lettura. Camara? Da zero a cento lo conosco zero. Negli ultimi 24 mesi non mi è manco capitato di vedere gli highlights dell’Olympiacos. Oggi Wijnaldum decide se operarsi o meno, ma mi pare che gli esperti abbiano già detto che come ti muovi ti muovi, il Mondiale non lo fai. Egoisticamente, da tifosi della Roma, ci auguriamo questo, che torni perfettamente in condizione per la ripresa del campionato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Camara l’anno scorso ha fatto 40 presenze, è un giocatore di rendimento, di costanza, segna poco, ma non è quel profilo di giocatore che viene qui dopo aver giocato tre partite negli ultimi anni. E’ un calciatore che se deve giocare 10 partite, le fa senza problemi. Ma dubito che le possa fare: nelle rotazioni del mister me lo immagino se non al livello di Bove, forse un gradino sopra. Prima di metterlo pensa prima a Matic, Cristante o ad arretrare Pellegrini…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Milik già sta a Torino, e io non voglio nominarlo. Non voglio pensare che giochi contro la Roma, lo sto dicendo dall’inizio della settimana. Qualcuno mi prenderà per matto, ma io non voglio vedere Milik in campo domani contro la Roma! Come ve lo posso dire?… Belotti alle nove di questa mattina non è ancora un giocatore della Roma. Per essere domani in panchina dovrebbe arrivare, fare le visite, firmare e prendersi una maglietta…mi sembra complicato per una questione di tempi. Quando hai in rosa due attaccanti molto generosi la convivenza sarebbe possibile, sarebbero utili l’uno all’altro e alla squadra. Ovviamente non avresti più le due mezze punte e poi la punta, ma il trequartista e le due punte. Non la vedo come una soluzione di base, ma a partita in corso sì…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Questo è uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni, secondo me le prime cinque partono più o meno alla pari. Come rosa ci sono due o tre squadre più attrezzate della Roma. Ma non c’è tutta questa distanza, e questo lo rende un campionato appassionante…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma favorita domani? Mah…Io firmerei per un pareggio domani. La Roma a Torino non ricordo quando sia mai stata favorita, per mille motivi la perde sempre. Io non me la rischierei proprio. Non so che impatto avrà Dybala, io spero che sia “fuori”, che pensi alla partita come se fosse un’altra. Sono più dell’idea che in questo momento è una partita da non perdere, per nessuna delle due, e il pareggio mi sembra il risultato più logico…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma va a Torino con ottime possibilità di vincere, le assenze hanno tolto più alla Juve, Wijnaldum non era ancora inserito e senza Zaniolo la Roma sarà più equilibrata. Il centrocampo della Roma, con Matic, Cristante e Pellegrini, mi sembra di un altro livello. Per Camara non è ancora fatta, ci sono angoli da smussare che non sono di poco conto. Per la Roma Camara non è una priorità, ma un calciatore interessante che può dare una mano. Serve uno che faccia numero e dia un contributo, e per questo non vuole spendere tanto. Le alternative ci sono. Dipenderà molto da quanto l’Olympiacos tirerà la corda…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho non è un allenatore banale, potrebbe anche cambiare modulo domani. In questo momento la Roma affronta una Juve con tante assenze, ma deve rispettarla, e poi allo Stadium non hai mai vinto, tranne una volta in una partita che non contava niente. La Roma deve andare lì per vincere, la Juve si è normalizzata e non rappresenta più un ostacolo impossibile, ma è sempre la Juve e può avere un sussulto d’orgoglio. Io vedo favorita la Roma, non tanto per le capacità della Roma messe in mostra fino a ora, ma per quanto non ha fatto vedere la Juve… Dybala? Può essere la sua partita, ma non sappiamo come reagirà a giocare allo Stadium. Io mi aspetto di più da Abraham, molto sotto tono. La Roma non ha incantato, contro la Cremonese ha rischiato, e deve giocare diversamente. Camara? Non lo conosco, ma se a 26 anni non sei titolare all’Olympiacos…”

Stefano Carina (Radio Radio): “A livello tattico cambia poco se Pellegrini gioca 20 metri più avanti o più indietro. A me dicono che la Roma inizialmente giocherà con 3-4-2-1. La Roma sembra più pronta, la Juve ha investito su tre giocatori, Pogba, Di Maria e Paredes, e mancheranno tutti e tre. Ma l’aver perso 12 volte su 13 allo Stadium qualcosa conta, la Roma in quello stadio soffre. Per me l’importante è non perderla, devi continuare con questa carica di entusiasmo, e non devi disperderla… Mercato? Ormai mi sembra tutto delineato. Oggi Felix dovrebbe fare le visite con la Cremonese, subito dopo verrà ufficializzato Belotti. A centrocampo in pole c’è questo Camara, ma ieri ho parlato con un intermediario e mi ha detto che le distanze ci sono, specie sulla formula, oltre che sul prezzo. Penso che alla fine si farà, perchè il giocatore sta facendo carte false per arrivare. Ma c’è ancora da lavorare…”

