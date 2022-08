Wijnaldum ha deciso: niente operazione, via alla terapia conservativa. Rientro in campo tra 3-4 mesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Georginio Wijnaldum ha deciso: il giocatore non si opererà per la frattura della tibia, ma sceglie di continuare il percorso di recupero con la terapia conservativa.

La decisione del centrocampista è arrivata al termine dei nuovi controlli svolti e dei consulti effettuati, ma soprattutto dalle sensazioni del calciatore, che ha deciso di proseguire su questa strada.

Niente intervento chirurgico e addio al Mondiale in Qatar, che comincerà a metà novembre. Il rientro in campo di Wijnaldum è previsto dunque tra 3-4 mesi, e cioè alla ripresa del campionato a gennaio.