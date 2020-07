Canovi: “Caso Zaniolo? Nella Roma non c’è una società. Per me ha il 10% di possibilità di restare”

AS ROMA NEWS – Dario Canovi, noto procuratore sportivo, è stato ospite dei microfoni di Tmw Radio per commentare la vicenda Zaniolo e per parlare dell’attuale situazione che vive la Roma dentro Trigoria. Ecco le sue parole:

Sulla vicenda Zaniolo qual è il suo pensiero? Come andrà a finire?

“Manca la società, è tutto qui. La Roma non è una società. C’è un presidente che non viene in città da due anni, non si sanno chi sono i dirigenti, si dovranno cedere giocatori importanti da vendere per risanare le casse del club e per ora ce ne sono due, Zaniolo e Pellegrini. Per me rimane al 10%”.

Hanno cercato Ausilio alla Roma?

“Non credo che ora abbandoni una corazzata per andare in un veliero. Ma di sicuro dovranno cercare un nuovo ds, perché c’è n’è uno. Ma fare il ds non è solo fare la campagna cessioni-acquisti, ma fare da collante tra società e squadra”.

Fonte: Tmw.com