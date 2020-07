Kessie in cambio di Schick: ecco come nasce il nuovo affare sull’asse Roma-Milan

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Il Milan vuole Schick e al momento è la pretendente numero uno per l’attaccante ceco, che il Lipsia sembra aver mollato definitivamente dopo il rifiuto della Roma a cederlo alle modalità chieste dai tedeschi (nuovo prestito con obbligo di riscatto).

I rossoneri, dietro espressa richiesta di Rangnick, futuro allenatore destinato a subentrare a Pioli, hanno messo Schick in cima alla lista dei rinforzi per la squadra del futuro. Ma la Roma non ha intenzione di fare sconti nemmeno con i rossoneri. Come accontentare quindi le richieste dei giallorossi? Un modo ci sarebbe.

A Trigoria piacerebbe avere Franck Kessie, centrocampista ivoriano di 23enne che i giallorossi provarono a portare nella Capitale già diversi anni addietro, prima che Monchi decidesse di mollare la presa per puntare su altro. Nelle intenzioni della Roma c’è uno scambio alla pari tra i due con valutazioni importanti che permettano ai due club di generare corspose plusvalenze.

Il Milan però storce la bocca: Kessie sta vivendo un ottimo momento in rossonero e l’anno prossimo vorrebbero ripartire dall’ivoriano. Ma se davvero vogliono arrivare a dama con Patrik Schick, dovranno ragionare sulla possibilità di uno scambio con il club giallorosso. A meno che i rossoneri non abbiano la possibilità di sborsare i 28 milioni che la Roma chiede per il suo centravanti.

