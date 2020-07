Florenzi, la Roma fissa il prezzo: 10-12 milioni. Può finire all’Atalanta nell’affare Ibanez

CALCIOMERCATO AS ROMA – Alessandro Florenzi lascia il Valencia e si appresta a fare ritorno in Italia. Anche se nel suo futuro potrebbe esserci ancora la Spagna. A raccontare le ultime sul futuro del terzino giallorosso ci pensa in questi minuti il portale “Gazzetta.it” (C. Zucchelli).

L’esterno, 29 anni, è finito infatti nel mirino del Siviglia dell’ex Monchi e prossimo avversario della Roma negli ottavi di finale di Europa League. Le piste italiane restano comunque calde: Atalanta e Fiorentina sono fortemente interessate al calciatore. Da parte sua Florenzi non disdegnerebbe tornare in Serie A ma nemmeno restare in Liga, dove si è trovato bene.

E la Roma? Molto difficile che il calciatore possa rientrare alla base, visto che il rapporto con Fonseca non è mai decollato. Il club giallorosso ha fissato il prezzo per poter lasciar partire uno dei suoi ex capitani: servono circa 10-12 milioni di euro. Non è da escludere che il calciatore possa finire alla corte di Gasperini nell’affare Ibanez, che la Roma dovrà pagare 8 milioni più 2 di bonus.

Fonte: Gazzetta.it