Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Barcellona punta Pellegrini

AS ROMA NEWS – Il Barcellona continua a guardare in Italia per rinforzare la linea mediana e punta Lorenzo Pellegrini. Come riporta il portale iberico “elgoldigital“, i blaugrana dopo aver perfezionato l’acquisto di Pjanic potrebbero pescare nuovamente in Serie A per completare il centrocampo.

Il club catalano infatti avrebbe messo gli occhi su Pellegrini, che potrebbe lasciare la Roma davanti ad un’offerta ritenuta allettante dai giallorossi. Secondo il portale, il club di Pallotta accetterebbe di lasciar partire il prodotto del proprio vivaio davanti ad un’offerta da 40 milioni.

Il fatto che Pellegrini provenga dallo stesso campionato di Pjanic, e che quindi avrebbe meno difficoltà a familiarizzare con il bosniaco, sembra aver convinto il Barcellona a fare un tentativo per il numero 7 giallorosso.

Fonte: elgoldigital.com