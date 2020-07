Zaniolo, la Repubblica: “Giocatore aggredito dai compagni, è rottura”. Leggo: “Fonseca non gli dà spazio, addio più vicino”. La Gazzetta: “Non esiste un caso, al 90% resta alla Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A tenere banco anche oggi sui quotidiani è la vicenda Zaniolo dopo le bacchettate pubbliche di Fonseca al ragazzo e la sua mancata presenza contro l’Inter. L’esclusione del giocatore, secondo quanto scrive oggi “Leggo” (F. Balzani), è sospetta: “Ufficialmente per un fastidio muscolare, ma sarebbe da ingenui non pensare ad altro“, scrive il giornale oggi.

“Zaniolo è un caso: Fonseca non gli dà spazio, addio più vicino”, titola Leggo senza giri di parole. I rapporti con l’allenatore portoghese sono ai minimi storici. Alla finestra attendono Juventus, Tottenham e Real Madrid, pronti a darsi battaglia per il talento giallorosso.

Ancora più duro il racconto di oggi de “La Repubblica” (M. Pinci), che parla addirittura di rottura tra Zaniolo e Fonseca, ma anche una parte della squadra: il giocatore, racconta il giornale, è stato letteralmente aggredito da alcuni compagni non facenti parte del gruppo dei senatori. Da allora Nicolò non parla con nessuno. Oggi il rapporto con Fonseca è deteriorato: l’allenatore che spingeva perché accelerasse il recupero dopo l’operazione è quasi un nemico. E adesso il giocatore ha cominciato seriamente a mettere in discussione il suo futuro all’interno della Roma.

Di diverso avviso invece la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese): un caso-Zaniolo a Trigoria non esiste. Nel senso che la Roma ha già messo da parte quanto successo subito dopo il Verona, con le accuse pubbliche di Fonseca che non sono piaciute né al giocatore né a chi gli sta intorno. Ma proprio per questo è sempre meglio chiarirsi, prima che nascano dei malintesi che poi potrebbero creare anche delle piccole ed inattese crepe.

Zaniolo al 90% sarà un giocatore della Roma anche nella prossima stagione, scrive il giornale sportivo milanese. Perché così vuole la Roma e così vuole anche il giocatore. Ma Vigorelli vuole capire quanto sia davvero centrale Nicolò e quanto la Roma ci voglia puntare a livelli massimali.

L’incontro tra l’agente e la dirigenza del club giallorosso avverrà la prossima settimana: Vigorelli chiederà anche del perché Fonseca abbia attaccato così pubblicamente Zaniolo, quando il tecnico portoghese è sempre ben attento a tutelare tutti i suoi giocatori dal punto di vista dell’immagine mediatica.

Fonti: Leggo / La Repubblica / Gazzetta dello Sport