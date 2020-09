Caos Diawara, Friedkin irritato: si dimette Longo. Oggi la sentenza, la Roma spera in una multa

AS ROMA NEWS – Il caso Diawara occupa i principali pensieri nella testa dei Friedkin, rimasti piuttosto irritati da quanto accaduto: la speranza è che tutto si risolva con un ammenda e che la vicenda possa concludersi senza particolari strascichi.

Intanto però c’è la prima testa che cade. La Roma, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), sa bene chi ha commesso l’errore e sono scattate le dimissioni del segretario Pantaleo Longo, che si occupava di questioni sportive, rapporti con Lega e Figc. Longo era arrivato con Petrachi.

Ma dove c’è stato il corto circuito? A Verona. Al momento della presentazione della lista, arriva l’allert della Lega, che riscontra un’anomalia. La Roma chiede spiegazioni, perché nessuno riusciva a capire quale fosse, soprattutto nel momento in cui i famosi quattro posti erano liberi. Quindi, si è deciso di procedere, considerandola un’anomalia figlia di un errore di sistema informatico: come a dire, suona l’allarme ma non c’è il ladro. La Roma, che intanto ha cercato di difendersi con la Lega (che sostiene di essere stata chiara), dando la sua versione dei fatti.

Il regolamento parla chiaro, ma la Roma proverà a difendersi sostenendo che non c’è stato alcun dolo evidente, nessun tentativo di aggirare le regole. Gli slot per inserire Diawara erano 4, quindi l’errore non aveva un secondo fine. Oggi la sentenza del Giudice Sportivo, a Trigoria sperano che alla fine arrivi solo una multa. Se invece dovesse arrivare la sanzione più severa, e cioè il 3-0 a tavolino, la Roma farà ricorso.

Fonte: Il Messaggero