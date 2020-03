Caos play-off scudetto, Lotito spinge per la “final four”. Ma è polemica sulla formula

ULTIME NEWS AS ROMA – Claudio Lotito insiste per i play-off scudetto. Ma la formula della “final four“, cioè una sorta di mini torneo riservato alle prime quattro squadre attualmente in testa al campionato, non convince.

Eppure il patron della Lazio sembra spingere verso questa soluzione, anche perchè le altre due in ballo, non assegnazione del titolo o assegnarlo a chi è attualmente in testa al campionato, cioè la Juve, non gli convengono.

Ma l’ipotesi di un play-off ridotto alle prime quattro squadre sta creando non poche polemiche tra addetti ai lavori e tifosi. Non è infatti scritto in nessun regolamento che i play-off scudetto debbano essere riservati alle prime 4 invece che alle prime otto del campionato.

Lo scontro si preannuncia incandescente visti gli interessi in gioco. Il campionato resterà fermo almeno fino al 3 aprile, ma non è escluso che lo stop possa prolungarsi. Nel frattempo i club devono trovare una soluzione su come concludere la stagione. Riuscirci sarà a dir poco complicato.

Giallorossi.net – A. Fiorini