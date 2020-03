Lazio, la precisazione di Diaconale: “Parlavo a mio nome, Lotito non c’entra”

ALTRE NOTIZIE – “Lotito non si farà imbrogliare, vogliono fermare il calcio per motivi politici”. Lo aveva scritto Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio in un post su Facebook.

La presa di posizione di Diaconale ha scatenato una serie di polemiche, tanto che lo stesso Claudio Lotito era stato costretto a dissociarsi. Ora arriva la precisazione di Diaconale, sempre tramite Facebook: “Tengo a precisare che le opinioni da me espresse sul mio taccuino biancoceleste settimanale sono il frutto di valutazioni strettamente personali che non esprimono, ribadiscano o anticipano le posizioni della S.S. Lazio e del Presidente Claudio Lotito.

Quando devo esprimere la voce della società lo faccio attraverso i suoi canali ufficiali e sulla base delle indicazioni del Presidente. Al di fuori di queste occasioni tutte le considerazioni da me espresse vanno attribuite esclusivamente alla mia persona e non agli organismi istituzionali della società biancoceleste”.