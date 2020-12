Capello contro Conte, che scintille in TV: “Non avevi un piano B”, “Pensate prima di fare domande” (VIDEO)

ALTRE NOTIZIE – E’ un Antonio Conte visibilmente provato quello che parla ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions a seguito dello 0-0 contro lo Shakhtar. L’amarezza del tecnico traspariva già dal viso, poi le bordate di Capello, ospite in studio, hanno poi fatto il resto.

“E’ mancata la qualità del giocatore che fa la differenza. Mi è sembrata un’Inter che non ha avuto quella rabbia di quelle partite che si devono vincere per forza. Tu sei stato giocatore, e sai di quello che parlo“, il primo affondo dell’ex allenatore ora opinionista. Conte è rimasto in silenzio, che si è protratto così a lungo tanto da spingere la conduttrice a chiedere: “Ma si sente?”. “Non ho niente da rispondere”, ha chiosato l’allenatore dell’Inter. Un comportamento che non è andato giù a Capello.

A quel punto è la conduttrice a chiedere: “Rispetto alla scorsa stagione è fuori dall’Europa, è un passo indietro. C’è un problema di gioco in Europa?”. La domanda, ovviamente, non è stata digerita da Conte: “Ma problema di gioco in che senso? Lo Shakhtar ha stravolto il suo sistema di gioco. Chi gioca contro di noi stravolge sempre il proprio sistema di gioco. Ma che problema di gioco? Pensate prima di fare le domande…ci hanno affrontato in maniera diversa…”

Capello a quel punto ha affondato il coltello nella piaga: “Ma visto che le squadre vi studiano, voi ce l’avete un piano B per ribaltare le situazioni?“. “Sì che ce l’abbiamo, ma non lo diciamo“, ha risposto Conte. “Ma io non l’ho visto stasera…”, ha insistito Capello. Che dopo il collegamento con il tecnico dell’Inter ha sferrato il colpo definitivo: “Non si può dire che gli avversari hanno cambiato sistema di gioco, non si può dire una cosa del genere. Ma tu sei l’allenatore, devi trovare delle soluzioni. Se non trovi le soluzioni, cosa fai? Che sei un treno che va sui binari? Non cambi? Ci vuole sempre un piano B. L’altro ce l’aveva, qui non lo abbiamo visto“.

Redazione Giallorossi.net