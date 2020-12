Europa League, tutte le squadre che scendono dalla Champions: ecco quali potrebbe affrontare subito la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Champions League ha dato i suoi ultimi verdetti con le partite di ieri sera: per quanto riguarda le italiane, impresa dell’Atalanta che passa sul campo dell’Ajax e vola per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale. Stecca invece l’Inter di Antonio Conte, che non va oltre lo zero a zero interno contro lo Shakhtar e chiude il girone all’ultimo posto, venendo eliminata dalle competizioni europee.

Queste dunque tutte le squadre che scivolano in Europa League, avendo chiuso al terzo posto il proprio girone di Champions: Salisburgo (AUT), Shakhtar Donetsk (UCR), Olympiakos (GRE), Ajax (OLA), Krasnodar (RUS), Club Brugge (BEL), Dinamo Kiev (UCR), Manchester United (ING).

La Roma, che sarà testa di serie nel sorteggio di Nyon in programma lunedì 14 dicembre, potrebbe pescare solo quattro di queste squadre: Salisburgo, Olympiakos, Dinamo Kiev e Krasnodar. Le altre invece saranno considerate teste di serie. Da stasera poi sarà completo anche il quadro delle seconde dei gironi di Europa League.

Redazione Giallorossi.net