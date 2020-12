La Primavera di Sofia: ecco la Roma che giocherà stasera contro il Cska

AS ROMA NEWS – Chiamatela “Primavera di Sofia“. La Roma che affronterà questa sera il Cska in terra bulgara vedrà tra le proprie fila tantissimi ragazzini del proprio settore giovanile in campo, specie tra il primo e il secondo tempo.

Certa la presenza dal primo minuto del baby Tommaso Milanese, che ha già avuto modo di farsi conoscere in prima squadra, strappando subito diversi consensi. Certa anche la conferma di Calafiori a sinistra, mentre non è da escludere anche la titolarità di Tripi, che giocherà di sicuro uno spezzone di gara.

Stesso discorso per l’altro ragazzino di cui si dice un gran bene, e cioè l’attaccante Ciervo: fisico imponente, grande progressione e un bel piede mancino. Per certi versi ricorda Zaniolo. Gli altri due convocati che potrebbe avere minutaggio sono Bove, centrocampista molto talentuoso appena rientrato da un serio infortunio, e l’attaccante Bamba.

Questo però dovrebbe essere l’undici titolare ipotizzato dai quotidiani: Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Calafiori; Pedro, Perez; Mayoral.

