Capello: “Io alla Roma? La cosa mi giunge nuova, per il momento sono fantasie”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fabio Capello potrebbe tornare alla Roma con un ruolo dirigenziale nel nuovo assetto societario voluto da Dan Friedkin. E’ l’indiscrezione lanciata questa mattina da Leggo in un articolo a firma di Francesco Balzani.

La redazione di Te la do io Tokyo, trasmissione radiofonica in onda su Centro Suono Sport, ha contattato questa mattina l’ex allenatore giallorosso per sapere da lui se questa voce era fondata.

“E’ una cosa che mi giunge nuova. Non commento, per il momento sono fantasie“, ha risposto Capello ridendo. Stando a quanto afferma l’emittente, visto il tono della risposta dell’ex allenatore, potrebbe esserci davvero qualcosa dietro a questa indiscrezione.

Fonte: Centro Suono Sport