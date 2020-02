Cessione Roma, secondo giorno di riunioni: il gruppo Friedkin è nella sede del club all’Eur

ULTIME AS ROMA – Proseguono anche questa mattina gli incontri tra i dirigenti del gruppo Friedkin e quelli della Roma per risolvere gli ultimi aspetti burocratici per il passaggio del club giallorosso da Pallotta al magnate texano.

L’incontro è cominciato da pochi minuti sempre nel quartier generale dell’AS Roma all’Eur, a Viale Tolstoj. Presenti anche Guido Fienga e Mauro Baldissoni, oltre a Marc Watts, presidente del Friedkin Group.

L’affare dunque procede spedito, il closing però dovrebbe arrivare non prima della metà di febbraio e le firme saranno apposte molto probabilmente negli Usa.

Redazione Giallorossi.net