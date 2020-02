“ON AIR!” – ROSSI: “Friedkin non è a Roma, è una sequela di cavolate”, CORSI: “Baldini con Capello? Se mi fanno vincere sopporto tutto”, TRANI: “Il Napoli a nove punti mi preoccupa molto”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Qualcuno ieri parlava della presenza di Dan e Ryan Friedkin a Roma, ma non capisco perchè venire per chiudersi in un bunker. Ovviamente c’è una comunicazione continua tra i proprietari e i loro advisor. Ma siamo ancora in una fase di contrattazione, e su ogni clausola va fatto un accordo, ecco perchè ci vuole tanto tempo. Il fatto che siano due soggetti americani aiuta. Per fortuna per ora non ci sono intoppi. Prima si deve cambiare proprietà e meglio è. Pallotta si è completamente distaccato dalla Roma e questo è un segnale bruttissimo… Non c’è niente da fare, i presidenti delle squadre di calcio vengono valutati solo per i risultati ottenuti, e da una parte è anche giusto…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Non avrei mai potuto immaginare che arrivasse questo giorno… Ormai non vedo l’ora che accada questo passaggio di proprietà… Avete presente quando stai per separarti con tua moglie perchè non ci vai più d’accordo…che poi a me di Pallotta non me ne frega niente… Però non vedo l’ora di tornare a respirare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Capello alla Roma? La nostra redazione lo ha chiamato e ci ha detto che per il momento sono solo fantasie, ma ridendo…Chissà che vuol dire… Di solito riattacca dopo pochi secondi, stavolta è stato molto più disponibile, ridendo e scherzando…non so, magari c’è qualcosa di più. Se Capello volesse portarsi Baldini? Se fanno una grande Roma sì, sopporterei tutto. Se mi porta il nuovo Batistuta, poi che mi frega… Ragazzi, ci vogliono i soldi per fare una squadra forte. A me Baldini non piace come persona, però se gli danno i soldi e compra, ma chissene frega…mica devo festeggiare con lui lo scudetto, lo festeggio con gli amici miei…”

Ugo Trani (Rete Sport): “La spaccatura non è giovani contro vecchi…il discorso è il concetto sulla condivisione del progetto: lo fai coi giovani o coi giocatori già pronti? Ma tu se sei un allenatore, quale squadra vorresti allenare, la Roma o il Napoli? Presi uno a uno sono migliori i giocatori del Napoli. Ma tu tra Villar e Demme chi prendi? Il Napoli è a nove punti e mi preoccupano molto…il Napoli è in salute…le partite sono tante e hai lo scontro diretto a Napoli… E se Diawara si dovrà operare, chi sarà il suo sostituto? Claudietto Villar?…”

David Rossi (Roma Radio): “Ieri si è detto che Friedkin stava a Roma, e non è vero. Friedkin non stava a Roma. La compilazione dei prospetti, di approfondimenti, va avanti, come da comunicato della Roma che parlava di trattative in corso. E fine a quando non c’è qualcosa di diverso, la Roma è quotata in borsa e se dicessimo qualcosa in una direzione invece che in un’altra potremmo essere incriminati per insider trading… Siccome c’è anche qualcuno che lo fa, io non ci voglio cadere in questo giochino. La cosa certa è il comunicato della Roma, quando ci saranno novità lo comunicheremo al mercato. Ieri è stato scritto che Friedkin padre e figlio stavano a Roma, e non è vero. Per il resto zero, nisba. Noi non possiamo parlare del nulla… Due mesi fa è stato scritto che la Roma sarebbe stata venduta entro il fine settimana, che Firedkin sarebbe stato a Torino per la partita di Coppa Italia, poi per il derby… Si assommano cazzate su cazzate…perchè noi che siamo la radio ufficiale dovremmo dare impulso a questa modalità fallace e insopportabile?…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Friedkin? Già farsi largo tra le fake news è complicato tra quelli che rivendicano dall’averlo detto prima…sono stupito da questa orda. Oggi d’altronde si dà credibilità a chiunque… Ieri ci sono state delle riunioni in atto, si stanno scrivendo le due diligence, parliamo di pura burocrazia. La cosa importante sarà il closing, che sarà negli Usa e non a Roma. La nuova Roma si farà negli Stati Uniti, e per le firme bisognerà aspettare altre settimane. Ma la cosa più di sostanza è che la Roma passerà di mano, ma è chiaro che fino alle firme può sempre saltare l’affare, anche se mi sembra molto difficile visto che siamo arrivati alla stesura dei contratti. Sento gente che si domanda di chi sono i soldi messi per questo mercato, se sono di Friedkin o di Pallotta. Ma non sono né di uno né dell’altro, ma della Roma. Oggi ho letto di Capello su Leggo, ma io andrei sulle notizie che mi risultano e questa non mi risulta…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma come lo affronta il Bologna…ma tra gli infortuni e la squalifica di Pellegrini, ma chi gioca? Pastore? Ragazzi, non te la porti da casa la partita col Bologna… La formazione della Roma, con Pastore che gioca una partita e poi si ferma un mese… Friedkin? Se ha deciso di acquistare la Roma e di entrare nel calcio, è arrivato alla conclusione di comprare a prescindere. Poi bisognerà trovare la quadra, ma questo è compito degli uomini di finanza…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Friedkin che è l’acquirente ma vorrà avere delle certezze su stadio e Champions o no? Come fanno a fare il contratto con tutte queste incertezze… Ma che certezze può avere Friedkin, questo mi domando. Si dà tutto per scontato. Io mi auguro che la Roma abbia un padrone, ma io come acquirente ce li avrei dei timori…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Sembra che la Roma si stia un po’ squagliando…le critiche di Dzeko, Petrachi che entra come un elefante in una cristalleria. Non vorrei che si stesse ridimensionando, sarebbe importantissimo andare in Champions…”

