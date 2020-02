Lista Uefa AS Roma: dentro Cetin, Villar e Perez. Restano fuori Ibanez e Juan Jesus

AS ROMA NEWS – E’ stata appena ufficializzata la lista Uefa da parte della Roma per la seconda parte della sua stagione europea, che per i giallorossi partirà con i sedicesimi di finale di Europa League contro la squadra belga del Gent.

Entrano in lista i nuovi acquisti Villar e Carles Perez, oltre al turco Cetin che prima invece era stato escluso da Fonseca. Restano fuori Ibanez, appena arrivato dall’Atalanta e Juan Jesus, ormai ai margini del progetto tecnico del portoghese. Out anche Zappacosta, resta invece in lista Diawara.

Questo l’elenco completo:

Portieri: 13 PAU LOPEZ, 83 MIRANTE, 45 CARDINALI*

Difensori: 6 SMALLING, 11 KOLAROV, 15 CETIN, 18 SANTON, 20 FAZIO, 23 MANCINI, 37 SPINAZZOLA, 61 CALAFIORI*

Centrocampisti: 4 CRISTANTE, 7 LOR. PELLEGRINI, 14 VILLAR, 21 VERETOUT, 27 PASTORE, 42 DIAWARA, 77 MKHITARYAN

Attaccanti: 8 PEROTTI, 9 DZEKO, 17 ÜNDER, 19 KALINIC, 31 PEREZ, 53 RICCARDI*, 99 KLUIVERT

*giocatori Under 21 nella Lista B