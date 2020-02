Pizarro: “Roma bipolare, da dopo le feste è un’altra squadra. Menez il più grande rimpianto, poteva farci vincere le partite da solo”

ULTIME NEWS AS ROMA – David Pizarro ha parlato della Roma del presente ma anche del passato, una squadra che ha vissuto dal di dentro. Ecco le sue parole rilasciate oggi a Rete Sport:

Sulla Roma attuale.

Sicuramente il più dispiaciuto sarà l’allenatore, dopo le feste abbiamo trovato un’altra Roma. Qualcosa si è rotto nel gioco, lo ha detto anche Edin l’altro giorno che non sono degni della serie A. Questa situazione preoccupa perché l’obiettivo è ancora lì. L’Atalanta è una buona squadra, mentre la Roma è bipolare. Con la Lazio e con il Sassuolo due partite diverse. Sono contento che Dzeko sia rimasto, lui è metà squadra al moimento. L’assenza di Zaniolo si sente.

Gli infortuni.

Il problema della Roma sono gli infortuni, una domanda se la devono fare. Negli ultimi mesi più di 20 stiramenti sono troppi.

Under.

È un giocatore che ancora non si è affermato, le qualità ce l’ha. La domanda però è, fino a quando ti dobbiamo aspettare?

Spalletti.

Io ho conosciuto Spalletti ad Udine e già dava le capocciate al muro (ride), io mi dicevo ‘ma saranno tutti così’. Con Spalletti ho lavorato 7 anni. È un allenatore importante, soprattutto in coppia con Andreazzoli. Soprattutto per il modo con il quale preparavano le partite.

Sulla Roma.

Io voglio un gran bene alla Roma, l’ho conosciuta nel 2001 e uno dei miei obiettivi è sempre stato quello di diventare un suo giocatore. Mi dispiace per quello che è successo con Totti e De Rossi per quello che significa la Roma per loro.

Confronto col Napoli.

Del Napoli si può dire tutto, ma i giocatori forti in questi anni li ha tenuti. La Roma no. E questo è un peccato. In Italia è fondamentale difendere, Eriksen avrà qualche problema secondo me. Almeno all’inizio.

I capitani.

Le differenze tra Totti e De Rossi capitani? Entrambi grandi, per Totti bastava la presenza, Daniele parlava di più… Per me sono stati grandissimi. Il più gran rimpianto è stato Menez ci poteva far vincere le partite da solo. È stato un dispiacere per me, volevo e potevo aiutarlo di più. Lui è stato uno di quei giocatori che ce l’aveva sempre con il mondo.

Fonte: Rete Sport