Petrachi incontra gli uomini di Friedkin. Un dirigente del gruppo: “Manterremo l’attuale struttura se d’accordo con la nostra visione” (VIDEO!)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’arrivo di Dan Friedkin come nuovo proprietario della As Roma potrebbe sparigliare le carte e portare anche a qualche cambiamento dirigenziale nel prossimo futuro.

In bilico ci sono tutti, anche il ds Petrachi che però oggi ha avuto modo di incontrare oggi gli uomini del gruppo Friedkin. A riferirlo è il giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora.

Il ds Gianluca #Petrachi entra in sede insieme al suo vice Antonio Cavallo (chief scouting). Presenti anche Zubiria, Calvo e Fienga#ASRoma @tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/KlpkblH2fI — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 4, 2020

Per il ds solo un incontro conoscitivo con quella che potrebbe diventare presto la nuova proprietà. Il lavoro di Petrachi verrà valutato come quelli di tutti gli altri dirigenti, ma è probabile che fino a giugno non ci siano grandi sconvolgimenti all’interno della dirigenza giallorossa.

A breve inizierà una riunione tra gli advisor legali delle due parti, presente in conference call anche Bob Needham, braccio destro di Pallotta nella Raptor. Incontro conoscitivo degli uomini di #Friedkin con Petrachi#ASRoma — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 4, 2020

Stando a quanto riporta il sito “romapress.net“, un dirigente del gruppo Fridkin ha dichiarato riguardo alla permanenza di Petrachi all’interno della nuova Roma: “Vogliamo mantenere l’attuale struttura del management presumendo che siano d’accordo con la nostra visione“.

