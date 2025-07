Capello: “Scudetto? Napoli squadra da battere, occhio anche alla Roma”

Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha approfondito sulle colonne dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il tema della corsa scudetto.

Ecco le sue parole: “Arrivare in cima è difficile, restarci è ancora più dura. Negli ultimi cinque anni nessuna squadra con lo scudetto sul petto è riuscita a fare il bis. La palla adesso è passata a Conte, autore di un capolavoro con il suo Napoli nella passata stagione. Conte e i suoi saranno per tutti la squadra da battere.

Attenzione anche alle rivali nel panorama italiano, perché, un anno dopo la corsa a due con l’Inter, gli avversari si moltiplicheranno. I nerazzurri saranno in prima fila, con il dente avvelenato dopo aver chiuso il 2024-25 senza titoli. Ma non saranno i soli: la Juve ha centrato l’obiettivo della qualificazione Champions ma non può certo accontentarsi di un piazzamento. Come pure il Milan, che ha ricostruito dalle basi affidandosi a un vincente come Allegri e ripartirà dalle stesse condizioni del Napoli un anno fa: senza coppe, I rossoneri potranno concentrare tutte le proprie forze sul campionato.

Occhio anche alla Roma di Gasperini, che ha tra le mani un materiale interessante sul quale lavorare: lo scorso finale di stagione ha evidenziato il potenziale dei giallorossi“.

Fonte: Gazzetta dello Sport