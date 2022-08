Carles Perez fa arrabbiare la Roma: no alle altre offerte per andare al Celta, ma non c’è accordo tra i club

AS ROMA NEWS – Carles Perez sta facendo arrabbiare la Roma. Il giocatore spagnolo ha deciso di accettare il trasferimento, ma vuole solo e soltanto una destinazione: quella di Vigo.

Il problema, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini), nasce dal fatto che il club spagnolo, forte della volontà del ragazzo, vorrebbe chiudere la trattativa alle sue condizioni e cioè senza inserire un obbligo di riscatto, condizione necessaria e sufficiente per avere l’ok della Roma.

Da qui lo stallo che si protrae ormai da giorni. Tiago Pinto avrebbe in mano altre proposte più convenienti per Carles Perez, che ha diversi estimatori anche qui in Italia. E le ha sottoposte al calciatore, ricevendo un no su tutta la linea.

L’ex attaccante del Barcellona vuole tornare a giocare in patria e ha già detto di sì al Celta Vigo. Rifiutando ogni altra possibile destinazione. Da qui i malumori della Roma per questo suo atteggiamento.

Fonte: Corriere della Sera